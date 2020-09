Ang : Manchester United sort le pire 3e maillot de son histoire !

Dans : Premier League.

Les créatifs d'Adidas ont décidé de se faire plaisir pour le maillot third de Manchester United. Les supporters sont, eux, consternés.

Alors oui il faut vivre avec son temps, et les seules limites de l’être humain sont celles de son imagination. Mais les révélations du site spécialisé FootyHeadlines sur le troisième maillot de Manchester United ont plongé les fans des Red Devils dans la sidération. A priori, Paul Pogba et ses coéquipiers devront porter une tunique qui tient plus du zèbre sponsorisé par Chevrolet que du club légendaire qu'est Manchester United. Et les réactions ont été à la hauteur du désastre visuel.

« Un des pires maillots de United de toute l’histoire, et même un des pires maillots du monde », « Si c’est vrai, Adidas s’est surpassé avec un nouveau maillot de mer.. », « Pogba va avoir l’impression de jouer à la Juventus », « le mot terrible est en-dessous de la réalité », « Les gens du marketing sont dingues et ne respectent pas les fans, l’histoire des clubs, c’est une honte », « La tenue parfaite si vous voulez bai… avec un zèbre dans un zoo » sont quelques-uns des commentaires les plus courtois parmi les milliers qui ont fait suite à ce scoop.