Ang : Man United fait signer le nouveau Cristiano Ronaldo

Sur les traces de son père, Cristiano Ronaldo Junior, âgé de 11 ans, a officiellement intégré le centre de formation de Manchester United. Le voilà lancé vers une carrière de joueur professionnel avec son père comme modèle.

Manchester United tient le successeur de Cristiano Ronaldo. Bon, il faudra peut-être attendre quelques années avant que la recrue n’enchante Old Trafford. En tout cas, un certain Cristiano Ronaldo Junior a officiellement rejoint les Red Devils. Le garçon âgé de 11 ans a en effet intégré le centre de formation du club mancunien. Une nouvelle annoncée par la femme du quintuple Ballon d’Or avec une photo publiée sur Instagram. « Poursuivre ensemble nos rêves. Maman t’aime », a commenté Georgina Rodriguez, fière de présenter le petit numéro 7, qui ne pouvait évidemment pas choisir un autre numéro.

En effet, Cristiano Ronaldo senior tient à ce que son fils suive ses traces. L’ancien joueur du Real Madrid veut en faire une future star, quitte à lui imposer des règles strictes que d’autres joueurs professionnels ne suivraient pas. « On verra si mon fils deviendra un grand joueur, il ne l'est pas encore, déclarait l’attaquant en 2020. Je suis dur avec lui. Parfois, il boit du Coca-Cola ou du Fanta et il mange des frites alors qu'il sait que cela ne me plaît pas. Après avoir fait du tapis de course, je lui conseille de se reposer dans de l'eau fraîche mais il n'aime pas ça. »

Il n’empêche que Cristiano Ronaldo Junior est déjà jugé prometteur. Sa grand-mère le voit même dépasser le vrai CR7 à l’avenir. « À son âge, il joue mieux que son père, confiait Dolores Aveiro. C'est normal quand il avait 11 ans, il n'avait pas d'entraîneur. Aujourd'hui, c'est lui qui entraîne son fils. » Avec un coach aussi pointilleux, le fan de Lionel Messi a de grandes chances de percer.