Ang : Lloris et Son à deux doigts de se battre !

Dans : Premier League.

C'est une scène surréaliste qui s'est déroulée ce lundi soir à la pause du match entre Tottenham et Everton, puisqu'en rentrant vers les vestiaires, Hugo Lloris, fou de rage même si les Spurs menaient (1-0), est venu invectiver Son. Retenu par Giovanni Lo Celso, le gardien de but de Tottenham et de l'équipe de France a lancé quelques propos peu courtois à son coéquipier coréen avec qui il avait visiblement le souhait d'en découdre physiquement. N'étant pas en reste, Son a lui aussi été stoppé par un joueur, alors qu'il se dirigeait vers Hugo Lloris. Finalement, tout le monde a filé vers les vestiaires après cette séquence incroyable et qui est difficilement explicable.