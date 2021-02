Ang : Liverpool aux fraises, Pierre Ménès est sidéré

Dans : Premier League.

Battu par son rival Everton ce week-end, Liverpool dégringole très dangereusement au classement de la Premier League.

En ballotage favorable en 8e de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 2-0 à l’extérieur face à Leipzig, les Reds n’affichent pas la même forme en Premier League. Et pour cause, Liverpool pointe à la 6e place du classement après sa défaite dans le derby contre Everton ce week-end, une situation extrêmement inquiétante pour les coéquipiers de Mohamed Salah. A cinq points de la quatrième place, Liverpool est dans une position dangereuse dans la mesure où une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions est loin d’être certaine. De quoi faire très peur à Pierre Ménès, peu optimiste pour Liverpool.

« C’est un risque (que Liverpool ne termine pas dans le top 4). C’est comme pour le PSG, qui pourrait terminer en dehors du podium, c’est un risque. J’ai regardé Liverpool-Everton, elle est méconnaissable cette équipe. Je pense que le symbole du méconnaissable, c’est Thiago Alcantara. Le mec rayonnait au Bayern Munich. Quand il a signé à Liverpool pour 35 ME, tout le monde a dit que c’était un cadeau du ciel. Mais là, il est aux fraises dans des proportions assez gigantesques à Liverpool, parce que le style de jeu ne lui convient pas du tout. Liverpool, c’est beaucoup plus vertical que le Bayern et il est perdu. C’est vrai que Liverpool a des blessés, mais la ligne d’attaque, elle est toujours là. Contrairement à l’attaque du PSG contre Monaco, l’attaque de Liverpool a des occases mais il y a un manque d’efficacité » a indiqué le journaliste de Canal + dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam ». De toute évidence, les prochains matchs seront cruciaux pour Liverpool, qui doit absolument engranger des points face à Sheffield, Chelsea puis Fulham afin de vite remonter dans le top 4.