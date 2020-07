Ang : Leeds et Bielsa montent en Premier League !

Dans : Premier League.

Sans jouer, Leeds a désormais la certitude de monter en Premier League après la défaite de West Bromwich Albion.

C'est soir de fête à Leeds puisque grâce à la défaite de WBA à Huddersfield (2-1), la formation entraînée par Marcelo Bielsa a désormais la certitude d'évoluer la saison prochaine en Premier League. C'est le retour au sommet pour la légendaire formation anglaise qui n'avait plus joué dans l'élite depuis 16 ans, et la montée d'El Loco et de sa formation fait déjà saliver toute la Grande-Bretagne.