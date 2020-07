Ang : Leeds et Bielsa champions de D2 toujours sans jouer

Dans : Premier League.

Moins de 24h après avoir obtenu un ticket pour la Premier League, Leeds est désormais couronné champion de D2.

Les jours se suivent et se ressemblent pour les supporters de Leeds. Si vendredi ces derniers ont fêté comme il se doit le retour de leur équipe préférée en Premier League après 16 ans d’absence, ce samedi c’est le titre officiel de champion de D2 qui est venu couronner la saison de la formation entraînée Marcelo Bielsa. Et comme la veille, c’est en regardant la télé que ce titre en Championship est tombé. En effet, la défaite de Brentford à Stoke (1-0) a assuré à Leeds la première place au classement. Alors que les Bielsa Boys ont encore deux matchs à jouer cette saison, contre un pour leurs rivaux, ils comptent cinq points d’avance sur West Bromwich Albion et six sur Brentford, qui rate une grosse occasion de passer dauphin de Leeds.