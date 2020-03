Ang : Le contre-pied de Pogba bouleverse le mercato de Man United

Dans : Premier League.

Freiné par des blessures cette saison, Paul Pogba semblait se diriger vers un départ cet été. Mais contre toute attente, le milieu français se verrait bien rester à Manchester United.

A l’occasion du 8e de finale aller de l’Europa League contre Linz jeudi, Paul Pogba pourrait faire son retour sur les terrains. Et pourtant, la nouvelle passe presque inaperçue du côté de Manchester United. La raison est simple, le club mancunien considère le milieu de terrain comme un futur joueur transféré. Entre ses blessures à répétition, son manque d’implication et les échanges tendues avec son agent Mino Raiola, l’actuel cinquième de Premier League semble presque impatient de se débarrasser du Français retenu l’été dernier.

L’impact de Bruno Fernandes

On pensait donc son départ programmé, jusqu’à l’information du Daily Mail selon laquelle Pogba pense de plus en plus à rester. En effet, l’ancien joueur de la Juventus Turin n’écarte pas l’idée de participer à la reconstruction de Manchester United. L’international tricolore envisagerait même de prolonger son contrat qui expire en 2022. Bien sûr, une éventuelle qualification pour la prochaine Ligue des Champions pèsera dans la balance.

Mais pour le moment, Pogba serait impressionné par l’influence positive de Bruno Fernandes sur l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. Et s’imagine former un joli duo avec le Portugais. Du coup, Manchester United, qui pensait vendre le champion du monde et sans doute réinvestir l’argent de son transfert, réfléchirait à la possibilité de le conserver. Là encore, la fin de saison aidera les dirigeants à se décider…