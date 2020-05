Ang : Lacazette dans le gaz, Arsenal fou de rage

Dans : Premier League.

L'attaquant français a été surpris en train d'inhaler du gaz hilarant, très à la mode à une époque, mais dont les effets secondaires sont dangereux.

Les dirigeants d’Arsenal ont vu rouge en découvrant les images diffusées par le Daily Star, le tabloïd anglais dévoilant l’usage personnel par Alexandre Lacazette de ballons gonflés avec du protoxyde d’azote, plus communément appelé gaz hilarant. Ceux qui ont fréquenté les festivals en Angleterre savent que ce produit était utilisé de manière intense ces dernières années, des milliers de petites cartouches de gaz jonchant le sol jusqu’à ce que les autorités décident d’interdire la vente de ce gaz aux mineurs. Car si généralement ce produit a un effet léger et euphorisant, des malaises très graves ont été constatés, et pas qu'en Angleterre, ce qui a incité la France à tirer le signal d’alarme concernant ce produit analgésique.

C’est ce type de gaz qui aurait été utilisé par Alexandre Lacazette affirme le Daily Star, qui vidéo à l’appui affirme que l’ancien lyonnais a bien consommé ce produit injecté dans des ballons gonflés par ce gaz. Et le média anglais de rappeler qu’Alexandre Lacazette avait déjà été sérieusement sermonné par les Gunners suite à une soirée en décembre 2018, l’attaquant d’Arsenal ayant été filmé avec cinq autre joueurs, dont Mesut Ozil et Pierre-Emerick Aubameyang, en train de consommer ce gaz lors d'une chaude soirée londonienne. A priori cela n'a pas servi de leçon.