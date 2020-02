Ang : La saga Giroud au mercato, ça ne fait que commencer

Dans : Premier League.

Malgré les intérêts de l’Inter Milan et de la Lazio Rome, Olivier Giroud est finalement resté à Chelsea. Mais le dossier de l’attaquant français est déjà relancé en vue du prochain mercato.

Olivier Giroud n’est pas du genre à se plaindre dans les médias. Mais au lendemain de la fermeture du marché des transferts, il n’est pas difficile de deviner la déception du Français. Placardisé par le manager Frank Lampard, l’attaquant de 33 ans avait tout intérêt à quitter Chelsea, surtout à l’approche de l’Euro 2020. D’autant que le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps lui a vivement conseiller d’aller chercher du temps de jeu ailleurs.

C’était effectivement le plan de l’ancien Montpelliérain qui, jusqu’au dernier jour, a cru à un transfert sachant que l’Inter Milan et la Lazio Rome ont longtemps insisté. Selon les informations de Calciomercato, les deux pensionnaires de Serie A ont même envoyé des dirigeants à Londres pour tenter de finaliser l'opération le plus rapidement possible. Ces derniers ont également rencontré l’entourage de Giroud, qui a donné son accord à ses deux prétendants italiens.

Rendez-vous l’été prochain

La suite, on la connaît, Lampard a retenu son avant-centre puisque les Blues n’ont pas réussi à trouver son remplaçant. Mais le travail de l’Inter et de la Lazio ne sera peut-être pas inutile. Car toujours d’après la source transalpine, les deux clubs cités envisagent de récupérer le champion du monde à la fin de son contrat l’été prochain, lorsque la concurrence sera encore plus féroce et que le joueur sera en mesure de négocier un meilleur contrat…