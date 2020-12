Ang : La Premier League décide de continuer malgré le covid

Dans : Premier League.

Tandis que l'Angleterre est sous la menace d'un confinement général, et que deux matches de Premier League ont été repoussés, le championnat anglais va continuer.

Alors que des voix s'élevaient dans le football anglais pour réclamer la mise en pause de la saison de Premier League afin de contribuer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus, tout cela après les reports de deux matchs de la 16e journée, dont Tottenham-Fulham ce mercredi, les représentants de la Premier League ont annoncé qu'il n'était pas question de stopper provisoirement la saison 2020-2021. « La Premier League n'a pas discuté de la suspension de la saison et n'a pas l'intention de le faire. La Ligue continue de faire confiance à ses protocoles COVID-19 pour permettre aux matches de se dérouler comme prévu, et ces protocoles continuent de bénéficier du soutien total du gouvernement. La santé des joueurs et du personnel étant la priorité, la Ligue soutient également pleinement la manière dont les clubs mettent en œuvre les protocoles et les règles », précise l'instance du football anglais. Cependant, les autorités politiques ont eux décidé de refermer les portes des stades suite à la remontée en flèche des cas de coronavirus, près de 1.000 personnes étant mortes depuis 24h de l'autre côté de la Manche.