Ang : Cavani privé de prolongation, Man Utd est cash

Alors qu'il a signé à Manchester United pour un an + une année supplémentaire en option, Edinson Cavani pourrait ne pas être conservé.

L'été dernier, Manchester United avait fait de Jadon Sancho sa priorité du mercato. Malgré plusieurs offres, le Borussia Dortmund s'était montré ferme et avait repoussé les avances des Red Devils. Pour tenter d'oublier ce fiasco, les dirigeants anglais avaient bouclé la venue d'Edinson Cavani, arrivé libre après son départ du PSG. Après des débuts difficiles, l'Uruguayen démontre depuis quelques semaines qu'il fait encore partie des meilleurs attaquants de la planète. En 16 matchs de Premier League (dont sept titularisations), El Matador a marqué six buts, souvent décisifs. Au-delà des statistiques, l'ancien parisien est fidèle à lui-même, répétant les efforts et montrant l'exemple à ses coéquipiers. Préféré à Anthony Martial ou Mason Greenwood, il affiche même une belle complicité avec Marcus Rashford. Et pourtant, malgré toutes ces choses positives, l'avenir de Cavani est loin d'être assuré du côté d'Old Trafford...

En effet, la situation de l'attaquant pourrait être liée à celle de Jason Sancho et Erling Haaland. Conscients de la situation économique du Borussia Dortmund qui souffre énormément de l'absence de public et qui devra vendre des joueurs, les Red Devils envisagent de passer à l'attaque dès cet été. Pour financer ces deux transferts XXL, Edinson Cavani pourrait être sacrifié si l'on en croit les informations du Daily Express. Lors de son arrivée à Manchester, le buteur a signé un contrat d'un an, avec une année supplémentaire en option. Prolonger l'Uruguayen rendrait quasiment impossible la venue de Sancho combinée à celle d'Haaland. Malgré ses bonnes performances, le joueur de 34 ans risque bien d'être mis de côté au profit de la jeunesse.