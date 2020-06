Ang : La coup de pression de Lacazette, Arsenal doit décider

Dans : Premier League.

En pleine discussion pour prolonger son contrat, le Français Alexandre Lacazette est dans l’incertitude à Arsenal. L’attaquant des Gunners réclame des garanties et menace d’aller voir ailleurs.

Arsenal pourrait se retrouver face à un chantier dans son secteur offensif. Pour commencer, son meilleur buteur Pierre-Emerick Aubameyang se dirige clairement vers la sortie. L’attaquant gabonais arrive à un an de la fin de son contrat, sans parvenir à un accord avec sa direction pour prolonger. Une situation comparable à celle de son ami Alexandre Lacazette. Il s’agit d’un dossier moins urgent dans la mesure où le bail du Français expire en 2022. Mais l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’hésite pas à mettre la pression sur ses dirigeants. L’international tricolore négocie actuellement une prolongation de contrat. Mais il faut croire que les discussions n’avancent pas suffisamment à son goût.

Car selon les informations du quotidien As, Lacazette demande à ses supérieurs de le rassurer et de lui prouver qu’il fait bien partie du projet du manager Mikel Arteta. En gros, l’avant-centre de 29 ans, sans doute à un tournant de sa carrière, leur demande un effort financier à l’heure où le club londonien, comme beaucoup d’autres, subit les conséquences de la crise sanitaire. Apparemment, cela n’a pas l’air de compter dans la réflexion de Lacazette qui serait prêt à écouter les arguments de l’Atlético Madrid et du coach Diego Simeone en cas de désaccord avec les Gunners. Il n’empêche que la direction anglaise, qui souhaite le conserver, reste en position de force.