Ang : Klopp et Liverpool, le début de la fin ?

Lié à Liverpool jusqu’en 2024, Jürgen Klopp a prévu de partir à la fin de son contrat. Mais le manager des Reds ne ferme plus totalement la porte à une prolongation.

Vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise cette saison, Jürgen Klopp enrichit encore son palmarès avec Liverpool. Le coach arrivé en 2015 s’est notamment offert des titres majeurs en Ligue des Champions et en Premier League avec les Reds, qu’il a prévu de quitter à la fin de son contrat en 2024. C’était du moins le plan annoncé jusqu’ici. Car ce vendredi, le technicien a ouvert la porte à une autre hypothèse.

Quand Klopp invite un jeune supporter de Liverpool à soulever le trophée de la Carabao Cup à Wembley. Sacré Jurgen… pic.twitter.com/ERRuXbI3lm — Bruno Constant (@Bruno_Constant) February 27, 2022

« Quand je parle de plan, je pense à l'avenir du club, a expliqué Jürgen Klopp. Tout ira bien pour mon avenir. Je n'ai pas à le planifier, je pourrais m'y prendre à la dernière minute. Ce n'est pas un problème. Ce que l'on fait, c'est pour le très long terme. On a essayé d'améliorer tant de choses au fil des années. Au début, les gens ont pensé que comme je venais d'Allemagne, on jouerait comme les Allemands, mais ce n'est pas le cas. »

« Cela faisait presque 20 ans que je travaillais en Allemagne mais je ne me suis jamais dit : "Oh mon Dieu ! On est parfaits, on devrait amener tout ça dans un autre pays !" Non, on a juste fait les bonnes choses, employé les bonnes personnes aux bons postes, a estimé le manager. Cela ne signifie pas que vous allez gagner le titre. Cela veut juste dire que vous avez les bonnes personnes aux bons postes. C'est ce que l'on essaye de faire et ces personnes seront compétentes. Tout se passera bien même après mon départ. »

Une question d'énergie pour le coach de Liverpool

« Le plan, c'est de partir en 2024 et de dire "merci beaucoup". Mais si j'ai l'énergie suffisante pour continuer, c'est important, a nuancé l’ancien coach du Borussia Dortmund. J'adore ce que je fais mais il doit y avoir quelque chose d'autre dans le monde que "bien joué", "bien vu", "superbes joueurs". Mais je n'y pense pas vraiment. Je suis plein d'énergie mais je dois être sûr que ce sera encore le cas à l'avenir. Je ne veux pas m'asseoir, être plus fatigué et penser : "Waouh ! "Mais pourquoi tout le monde s'intéresse à ces choses alors que je m'en fous ?" » Jürgen Klopp n'en est pas encore là et n'exclut pas une prolongation de contrat.