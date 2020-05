Ang : Kanté mauvais payeur, il l’attaque et réclame 4 ME

Dans : Premier League.

Inquiet pour sa santé en pleine crise sanitaire, N’Golo Kanté a une autre préoccupation depuis le mois de mars. Date à laquelle son ancien agent d’image lui a fait parvenir une assignation à comparaître.

Décidément, N’Golo Kanté vit une saison compliquée. Peu épargné par les blessures avant l’interruption de la saison en Premier League, le milieu de Chelsea a été autorisé à reprendre l’entraînement plus tard et loin de ses coéquipiers, par crainte de l’épidémie du covid-19. Mais ce n’est pas sa seule inquiétude du moment. En mars dernier, le Français a en effet reçu une assignation à comparaître via un huissier de justice. En cause, le litige qui l’oppose à Nouari Khiari depuis plusieurs mois.

Rappelons que Kanté, qui estimait que les contrats proposés par son ancien agent d’image ne lui correspondaient pas, avait porté plainte contre ce dernier pour escroquerie et abus de confiance. L’agent a donc répliqué en poursuivant l’ancien Caennais pour dénonciation calomnieuse. Au passage, Nouari Khiari assure qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération, et que Kanté n’a pas respecté tous ses engagements, notamment auprès d’une fondation dans le domaine de la recherche contre les rhumatismes les plus graves.

Kanté devra s’expliquer

Résultat, l’agent lui réclame 3,8 M€ de dommages et intérêts. « Cette assignation est une suite logique et juridique, explique l’avocat du plaignant Me Yassine Maharsi à L'Equipe. Plutôt que de fabuler devant la presse, M. Kanté devra dire vrai devant la justice. Il devra répondre du non-respect de ses engagements contractuels et indemniser, tant le préjudice financier que le préjudice moral de M. Khiari, lequel se chiffre en millions. » Le champion du monde pourrait donc perdre gros dans cette affaire.