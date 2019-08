Ang : José Mourinho a trouvé un boulot en Angleterre !

Un peu plus de huit mois après avoir été viré de Manchester United, José Mourinho a été cité proche de nombreux clubs, y compris l'OL et le PSG rien que pour la France, mais le Special One n'a pas encore retrouvé de banc. Cependant, le technicien portugais ne restera pas sans travail, puisque ce samedi midi, alors que la Premier League vient de reprendre, Sky Sports UK a annoncé que José Mourinho devenait un de ses consultants. La chaîne anglaise n'a toutefois pas communiqué le montant du chèque signé à l'ancien coach de Manchester United et Chelsea, notamment, pour qu'il accepte de venir délivrer ses punchlines en exclusivité.

✍️ NEW SEASON, NEW SIGNING ✍️



Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT