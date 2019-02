Ang : Ils se moquent d'Emiliano Sala, deux supporters de Southampton interpellés !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ce samedi, dans un duel de bas de classement en Premier League, Southampton recevait Cardiff, l'équipe où devait jouer Emiliano Sala s'il n'avait pas été victime d'un dramatique accident. Avant la rencontre, une minute de silence a été respectée...sauf par deux idiots qui, en tribune, ont jugé utile de simuler le vol d'un avion avec les bras dépliés. Mais ces deux supporters des Saints ont rapidement été interpellés par la police et Southampton a fait savoir qu'elle allait punir sans attendre ces tristes individus.

« Le club de football de Southampton confirme que deux supporters ont été arrêtés et que leurs coordonnées ont été enregistrés par la police lors de notre match contre Cardiff City ce samedi. Le club continuera à travailler avec la police du Hampshire pour identifier toutes les personnes ayant commis des gestes indécents envers les supporters de Cardiff. Un tel comportement n'a pas sa place dans notre sport et il ne sera pas toléré à St Mary's. Le club adoptera une position extrêmement ferme contre toutes les personnes impliquées et entend interdire les supporters identifiés », a indiqué le club du Sud de l'Angleterre.