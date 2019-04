Ang. : Herrera se blesse encore, Solskjaer soupçonne le PSG

Dans : Premier League, PSG, Mercato.

Remis d’une blessure à la cuisse, Ander Herrera est victime d’un nouveau coup dur à Manchester United.

Absent lors du quart aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone (0-1) mercredi, le milieu de terrain souffre d’une nouvelle lésion musculaire. A ce moment de la saison, on peut dire que ça tombe mal pour Ole Gunnar Solskjaer. La preuve, le manager mancunien n’a pas caché sa déception en conférence de presse. Ni ses soupçons sur les négociations d’Herrera, en fin de contrat, avec le Paris Saint-Germain.

« Il a travaillé très dur pour se remettre de sa blessure. Il est revenu mais s'est à nouveau blessé. (...) Malheureusement, c'est arrivé à un moment où il y a des discussions contractuelles. Cela se poursuit mais je ne peux pas en dire plus et sur sa décision », a commenté le coach de Manchester United, intrigué par le timing de cette blessure.

La théorie de Solskjaer

« (...) Il aime jouer donc il n'est pas très heureux quand il ne peut pas aider ses coéquipiers. Il donne toujours le meilleur, peu importe qu'il lui reste cinq semaines ou cinq ans de contrat. Son avenir l'a peut-être rendu soucieux et c'est peut-être pour ça qu'il s'est blessé. Qui sait ? On espère qu'il sera disponible Man City et Chelsea (24 et 28 avril) », a conclu le Norvégien, qui aimerait que son titulaire ait moins la tête à Paris…