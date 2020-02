Ang : Guardiola offre la plus belle preuve de fidélité à City

Dans : Premier League.

Sanctionné dans le cadre du fair-play financier, Manchester City risque de couler. Mais quoi qu'il arrive, le coach Pep Guardiola assure qu'il ne quittera pas le navire.

Le Tribunal arbitral du sport tient l’avenir de Manchester City entre les mains. Pour non-respect des règles du fair-play financier, le champion d’Angleterre a été lourdement sanctionné par l’UEFA qui lui a infligé une exclusion de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons. Sans compter l’amende fixée à 30 millions d’euros ainsi que les risques de retrait de points ou de rétrogradation en Angleterre. Si l’appel des Citizens n’aboutit pas, on peut prédire une vague de départs dans les mois à venir. En tout cas, le manager Pep Guardiola ne sera pas concerné, lui qui envisage de rester et de prolonger son contrat.

« Je veux rester un an de plus, a confirmé le technicien espagnol. Après, ça va dépendre des résultats. J'ai parlé de mon avenir le mois dernier, je suis au club depuis quatre saisons. Si le club est heureux avec moi et tout le groupe, pourquoi ne pas envisager de prolonger le contrat ? Je veux me concentrer sur les trois mois qui viennent, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Il faut jouer du mieux possible, gagner nos matchs et ensuite on en parlera. » La direction mancunienne devrait apprécier la fidélité de son entraîneur sous contrat jusqu’en 2021.