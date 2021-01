Ang : Frank Lampard viré ce lundi par Chelsea ?

Dans : Premier League.

Neuvième du classement après 19 journées, Chelsea affiche un bilan sportif affreux en Premier League cette saison, ce qui pourrait bien coûter sa place à Frank Lampard.

A en croire les informations obtenues par le Telegraph, l’ancien joueur mythique des Blues vit ses dernières heures sur le banc de Chelsea. En effet, le média britannique croit savoir que Frank Lampard va se faire virer ce lundi de son poste d’entraîneur de l’équipe londonienne. Reste maintenant à voir qui sera choisi pour le remplacer, alors que le nom d’un certain Thomas Tuchel (ex-PSG) est revenu à plusieurs reprises à Chelsea ces derniers jours, au même titre que celui de Massimiliano Allegri. Furieux des performances actuelles du club londonien, le board de Chelsea a décidé de frapper vite et fort alors que le mercato s'achève dans une semaine et que le futur nouvel entraîneur aura probablement le désir de faire venir un ou deux joueurs pour relancer les Blues.