Ang : Fofana agressé en match amical, le scandale

Parti pour faire une grosse saison avec une équipe de Leicester qui fait toujours figure de poil à gratter chez les ténors de Premier League, Wesley Fofana va peut-être devoir dire adieu à cet exercice 2021-2022 avant même que celui-ci ait commencé.

Ce mercredi soir, en match amical face à une équipe de Villarreal toujours aussi remontée, cela s’était vu contre l’OM, le défenseur central français a été victime d’un tacle incroyable de la part de Fernando Nino. Le joueur espagnol a cru bon de se venger après un léger contact qui avait eu lieu entre les deux hommes quelques minutes plus tard, avec une véritable agression par derrière qui a gravement blessé l’ancien stéphanois. Le geste est impardonnable et la jambe coincée de Fofana n'a pas tenu sous l'impact.

Malheureusement sans surprise, l’espoir tricolore est sorti du match sur civière et sous oxygène et une grave blessure est redoutée. Fofana lui-même a confié sur les réseaux sociaux le premier diagnostic, en attendant la suite des examens, le verdict fait déjà très mal.

Hello guys, many thanks for all your messages. It is a bad day today but I am in a tremendous club with a wonderful medical team. I will give you news as a soon as I have a final diagnosis but we already know that I have a fibula fracture. I will come back soon and stronger pic.twitter.com/lYIccZ0Bb9