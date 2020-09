Ang : Foden et Greenwood amènent des filles à l'hôtel, ils sont virés !

Dans : Premier League.

Gareth Southgate a annoncé ce lundi que deux de ses joueurs avaient été renvoyés en Angleterre après une soirée animée dans l'hôtel de l'équipe d'Angleterre en Islande.

Le sélectionneur national anglais avait la mine des mauvais jours ce lundi à la veille du match des Three Lions au Danemark. Il est vrai que Gareth Southgate a été contraint d’annoncer que deux de ses joueurs, Mason Greenwood et Phil Foden, étaient repartis en Angleterre pour avoir enfreint les règles sanitaires samedi soir en Islande. Les tabloïds anglais ont déjà révélé que les deux joueurs de Manchester (United et City) avaient invité deux jeunes filles à leur hôtel après la victoire de l’Angleterre en Islande. Et ces dernières ont diffusé, via Snapchat, une photo permettant d’authentifier cette situation. Même si Gareth Southgate n’a pas à s’immiscer dans la vie privée de ses joueurs, il ne peut que constater que Greenwood et Foden n’ont pas respecté le règlement imposé par l’épidémie de Covid19, ce qui l'oblige à les pousser hors du groupe.