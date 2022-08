Ang : Evra est passé par là, Maguire doit abandonner

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Recruté pour un montant record en 2019, Harry Maguire n’a jamais justifié les 87 millions d’euros misés par Manchester United. Le défenseur central enchaîne les contre-performances et s’attire les foudres des supporters. Dans ces conditions, l’ancien Mancunien Patrice Evra, qui connaît cette situation d’indésirable, lui a glissé un conseil.

L’information serait presque passée inaperçue. Pendant que la non-titularisation de Cristiano Ronaldo attirait l’attention des médias, Harry Maguire se préparait également à vivre le choc face à Liverpool (victoire 2-1) sur le banc des remplaçants lundi soir. Le défenseur central de Manchester United n’était pourtant pas blessé ni même diminué. Il s’agissait tout simplement d’un choix sportif de la part du manager Erik ten Hag, qui a préféré aligner le Français Raphaël Varane aux côtés de la recrue Lisandro Martinez.

Si vous êtes d’accord que Maguire reste sur le banc pour le reste de la saison levez la main : pic.twitter.com/HfYgdUqJzd — 404NotFound🇸🇳 (@emacheudei404) August 23, 2022

Un choix inattendu étant donné que le coach des Red Devils avait conforté Harry Maguire dans son statut de capitaine. Autant dire que le défenseur le plus cher de l’histoire, recruté pour 87 millions d’euros en 2019, a dû prendre un coup sur la tête. Lui qui doit déjà composer avec l’hostilité des supporters. C’est pourquoi Patrice Evra, ancienne cible des fans de l’équipe de France alors qu’il portait lui aussi le brassard, lui a conseillé de filer. « Je pense que les gens sont trop sévères avec Harry Maguire, mais il paye le prix de son transfert », a commenté le Français contacté par Betfair.

Maguire injustement critiqué

« Dès le jour de son arrivée, j'avais dit qu'il allait vivre sa saison la plus difficile parce que les gens n'allaient regarder que le prix de son transfert. Si on l'avait acheté 5 millions de livres, les gens auraient dit que c'est un excellent défenseur central, a ajouté l'ancien Mancunien. On fait tous de mauvais matchs, mais maintenant on en arrive à un point où même s'il fait un bon match, les gens ne sont pas contents. Donc il y a de la négativité autour de lui. (…) Peut-être qu’il est temps pour lui de partir. » Convoité par Chelsea cet été, Harry Maguire souhaite rester à Manchester United.