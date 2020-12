Ang : Everton-Man City reporté à cause du covid

Dans : Premier League.

La Premier League a officialisé le report du match entre Everton et Manchester City qui devait ce jouer ce lundi soir. Des Citizens sont positifs au covid.

« Le match de Manchester City à Everton, qui devait débuter à 21 heures ce lundi soir, a été reporté à la suite d'une réunion du conseil d'administration de la Premier League. Manchester City a déposé aujourd'hui une demande auprès de la Premier League afin de reprogrammer ce match à la suite d'une augmentation des résultats positifs des tests COVID-19 reçus par le club ce matin, en plus des cas signalés le jour de Noël. Cette augmentation a créé de l'incertitude et le conseil d'administration de la Premier League a reçu un avis médical indiquant que le match devait être reporté. Le Conseil a accepté de reporter cette rencontre par mesure de précaution, et des tests supplémentaires auront lieu mardi. La décision a été prise car la santé des joueurs et du staff est la priorité absolue. La Premier League continue à avoir pleinement confiance dans ses protocoles et ses règles, ainsi que dans la manière dont tous les clubs les mettent en œuvre. La Premier League souhaite à ceux qui ont le COVID-19 un rétablissement rapide et réorganisera le match reporté entre Everton et Manchester City en temps voulu », indique l'instance anglaise du football dans un communiqué.