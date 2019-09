Ang : Drinkwater agressé... et viré après avoir dragué la copine d'un joueur ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

En cette trêve internationale, Danny Drinkwater a réussi à faire parler de lui mais probablement pas de la manière dont le joueur prêté par Chelsea à Burnley l'espérait. En effet, le joueur anglais fait la Une des médias avec une photo montrant son visage défiguré suite à une correction infligée à la sortie d'une boîte de nuit de Manchester. Drinkwater, qui n'avait pas bu que de l'eau selon les témoins, a eu la mauvaise idée de draguer lourdement la copine de Kgosi Ntlhe, footballeur de Scunthorpe Utd, formation de D4 anglaise.

Tandis que ce dernier demandait au joueur de Chelsea de se calmer, les videurs de la discothèque ont décidé de virer Danny Drinkwater. Seul problème, six autres personnes se sont mêlées de l'histoire et ont frappé le footballeur anglais, lequel a reçu une pluie de coups alors qu'il était au sol, le blessant au visage, mais également très sérieusement à la cheville. Pour l'instant, Drinkwater n'a pas porté plainte, mais il est d'ores et déjà convoqué par Sean Dyche, le manager de Burnley afin de parler de son avenir immédiat chez les Clarets. Le club de Premier League n'a en effet pas apprécié cette publicité.