Ang : Des titres grâce aux Français ? Mourinho l'annonce

Dans : Premier League.

Pour José Mourinho, la présence d'Hugo Lloris, Moussa Sissoko et Tanguy Ndombele peut permettre aux Spurs de décrocher un titre.

Il fut un temps où Arsenal était le club historique des Français en Angleterre. La donne est progressivement en train de changer, et le rival Tottenham accueille aujourd'hui Hugo Lloris, Moussa Sissoko ou encore Tanguy Ndombele. Interviewé par Robert Pires pour le Canal Football Club, José Mourinho s'est montré très élogieux envers la colonie française présente dans son effectif. Lorsque l'ancien attaquant d'Arsenal lui demande si les tricolores de Tottenham peuvent aider le club à remporter des titres, sa réponse est très rapide. « Je pense que oui. Hugo c'est Hugo, c'est un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Moussa est un joueur d'équipe, il est solide, physiquement il est très fort, il s'adapte aux différentes façons de jouer » s'est félicité le Portugais.

Le Special One frustré par Ndombele

Entre Tanguy Ndombele et José Mourinho, la cohabitation n'a pas toujours été facile. Des clash ont même éclaté entre les deux hommes, tous deux dotés d'un fort caractère. Mais le milieu de terrain, conscient que le Special One pouvait le faire progresser, a mis de l'eau dans son vin. Peut-être pas encore suffisamment pour le Portugais, qui reconnaît néanmoins le talent extraordinaire de son joueur.

« Tanguy, je vais être honnête : c'est le genre de joueur dont tu attends toujours plus que ce qu'il donne. Parce qu'il a tellement de talent, que tu en attends toujours plus. Son talent est hallucinant. Son talent, sa créativité, sa vision du jeu... Il n'a pas d'équivalent dans le football européen en ce moment. Mais je sens qu'il peut donner plus. Il ne va jamais à la limite de l'effort, du sacrifice et même de l'ambition. Je l'adore en tant que joueur mais il me frustre un peu, parce que je sens qu'il peut être bien meilleur que ce qu'il est déjà. Quand je regarde l'équipe de France et que Tanguy ne joue pas, je ne blâme pas Didier Deschamps, je blâme Tanguy, parce qu'il est meilleur que les autres gars, et qu'il devrait le montrer » a déclaré le coach des Spurs. Bien que Tanguy Ndombele réalise une belle saison, la concurrence est rude à son poste. S'il figure désormais régulièrement dans la liste de Didier Deschamps, il faudra se monter très performant pour espérer déloger Ngolo Kanté, Paul Pogba ou même Adrien Rabiot, tous solidement installés au milieu de terrain.