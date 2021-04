Ang : De Bruyne prolonge à Manchester City

Buteur mardi contre Dortmund, Kevin De Bruyne a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2025.

Dans un communiqué, Manchester City a annoncé que Kevin De Bruyne avait prolongé de deux saisons son contrat avec les Citizens. L'international belge est désormais lié jusqu'en 2025 avec l'actuel leader de la Premier League, club où il est arrivé en 2015 en provenance de Wolfsburg après un passage raté du côté de Chelsea.

⚠️ DEFENDERS BEWARE ⚠️



We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ⚡️



Tap to read the full story ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re