Ang : Cristiano Ronaldo commence à agacer Ten Hag

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur le départ, et toujours absent pour des raisons personnelles, Cristiano Ronaldo prend du retard dans sa préparation. La situation de l’attaquant commence à agacer à Manchester United, où le manager Erik ten Hag aborde la saison sans le Portugais.

Alors que Manchester United s’apprête à défier Aston Villa samedi, pour son quatrième match amical de la tournée australienne, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas repris l’entraînement. L’attaquant mancunien est officiellement absent pour des raisons personnelles. Mais personne n’ignore ses envies d’ailleurs. Et surtout pas Erik Ten Hag dont le discours commence à changer. Il y a encore quelques jours, le nouveau manager comptait sur CR7. Mais le technicien sans nouvelles commence à s’agacer et à envisager la saison sans lui.

Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United. Pour l'instant, aucun club de dimension similaire ne semble disposé à engager l'attaquant portugais. Mais son agent n'a peut-être pas abattu toutes ses cartes. https://t.co/mpYT8SDk32 pic.twitter.com/sR3PurgoW4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 21, 2022

« Si je suis inquiet pour la préparation de Cristiano Ronaldo ? Bien sûr. Mais "inquiet" n'est peut-être pas le bon mot, a tempéré le coach néerlandais. Je me focalise sur les joueurs qui sont ici, ils font une très bonne préparation, ils sont en bonne forme. Je préfère développer ceci et me concentrer là-dessus. Je ne peux pas attendre qu'il revienne, on l'intégrera après. On voit qu'ils se connectent très bien ensemble. En tant que manager, vous vous sentez chanceux quand vous voyez ça. L'équipe a de la chance. Nous représentons une menace, nous avons des armes, mais on doit progresser sur ce point tous les jours, il faut le développer. »

Ten Hag veut remplacer Ronaldo

Satisfait d’Anthony Martial, de Marcus Rashford et de Jadon Sancho, Erik ten Hag souhaite néanmoins l’arrivée d’un attaquant supplémentaire. « Nous avons besoin de plus d'options offensives, c'est vital si nous voulons gagner. Je suis très content des performances de nos milieux de terrain et de nos attaquants en ce moment. Mais je sais aussi que la saison a beaucoup de matchs, la Coupe du monde... Donc nous avons besoin de plus d'options. Vous avez une bonne équipe, mais il ne s'agit pas que de l'équipe. Vous avez besoin d'un bon effectif pour obtenir de vrais résultats à la fin de la saison », a expliqué le manager, qui n’a visiblement pas prévu de supplier le quintuple Ballon d’Or.