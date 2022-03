Ang : Cristiano Ronaldo coincé à Manchester United

Lié à Manchester United jusqu'en 2023, Cristiano Ronaldo devrait honorer son contrat. L’attaquant des Red Devils a prévu de rester l’été prochain. Peut-être parce que le Portugais n’a pas vraiment le choix.

Pour son grand retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo s’attendait sûrement à un contexte bien différent. L’ancien joueur de la Juventus Turin a débarqué avec l’ambition de ramener le club mancunien sur le toit de l’Europe. Mais très vite, le Portugais a dû s’apercevoir que son objectif n’était pas réaliste cette saison. Cristiano Ronaldo a atterri dans une équipe limitée et incapable de lutter pour les premiers rôles en Premier League. Les Red Devils auront même du mal à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

