OL : Depay contre Giroud, l'improbable duel du mercato

Dans : OL.

Les noms de Milik et Icardi sont souvent évoqués, mais la Juventus Turin piste également Memphis Depay au mercato.

La révolution se prépare à la Juventus Turin, piteusement éliminée de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale et troisième de Série A. Plombée par des individualités défaillantes, la Vieille Dame souhaite notamment renforcer son attaque, où Cristiano Ronaldo est bien le seul à être performant, en dépit de son âge (36 ans). Afin d’épauler le Portugais, la Juventus pense à Arkadiusz Milik (OM) ou encore à Moise Kean et à Mauro Icardi (PSG). Mais selon les informations obtenues par Il Bianconero, la piste Memphis Depay est toujours active. Et pour cause, l’attaquant de l’OL sera libre au mois de juin et l’occasion est magnifique de recruter un joueur de classe internationale pour la modique somme de zéro euro, une réelle spécialité de la Juventus Turin ces dernières années (Khedira, Daniel Alves, Ramsey, Rabiot).

Un quatrième nom est évoqué en ce début de semaine par la presse italienne afin de renforcer l’attaquant de la Juventus Turin, il s’agit de celui d’Olivier Giroud. De manière régulière, l’attaquant de Chelsea est envoyé chez les cadors de la Série A. Après avoir frôlé une signature à l’Inter Milan, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France figure dans le viseur de la Juventus Turin. Un duel totalement improbable opposant Memphis Depay à Olivier Giroud pourrait ainsi voir le jour dans les semaines à venir afin de savoir qui sera recruté par le champion d’Italie en titre. L’avantage est assurément à Memphis Depay, plus jeune, plus polyvalent et surtout beaucoup plus performant cette saison avec son club. Mais le profil d’Olivier Giroud, totalement différent et davantage similaire à celui de Mauro Icardi ou d’Arkadiusz Milik, plait à Andrea Pirlo qui pourrait activer cette piste dans le cas où Alvaro Morata ferait ses valises.