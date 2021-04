Ang : Chelsea et Tuchel humiliés par la lanterne rouge !

Dans : Premier League.

30e journée de Premier League

Stamford Bridge

West Bromwich Albion bat Chelsea : 5 à 2

Buts : Pulisic (27e), Mount (71e) pour Chelsea; Pereira (45e+2, 45e+4); Robinson (63e, 90e+1), Diagne (68e) pour WBA

Expulsion : Thiago Silva (Chelsea) à la 29e

Pour la première fois depuis qu'il est arrivé à Chelsea, Thomas Tuchel a vu son équipe s'incliner, et même être humiliée, qui plus est à domicile et face au dernier de Premier League. Les Blues avaient ouvert le score face à West Brom, mais l'expulsion de Thiago Silva a rééquilibré les débats. Passés en tête juste avant la pause, les visiteurs se sont finalement imposés 5 à 1 à Chelsea. Un résultat très mauvais pour la formation londonienne qui peut voir revenir West Ham et Tottenham au classement. Pour WBA, ce succès à Chelsea permet de croire encore un peu à un maintien qui serait miraculeux, le 17e étant à 7 points.

Classement de Premier League

4e. Chelsea 51 pts

19e. West Bromwich Albion 21pts