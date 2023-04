Ang : Chelsea en D2, la catastrophe est possible

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il ne reste que 6 matchs de championnat à Chelsea, les Blues ne sont pas assurés de se maintenir en Premier League. Face au calendrier effréné qui se présente aux hommes de Franck Lampard, la menace est réelle.

Malgré les centaines de millions d'euros investis lors des deux dernières fenêtres de mercato, Chelsea n'y arrive plus. La formation londonienne, pourtant vainqueur de la Ligue des Champions en 2021, une date pas si lointaine, réalise l'une de ses pires saisons au XXIe siècle. Douzième de la Premier League, Chelsea ne compte que 10 points d'avance sur Leicester, dix-huitième et premier relégable. La situation est d'autant plus critique pour Chelsea que le calendrier à venir s'annonce dantesque. Les Blues sont réellement concernés et menacés par une descente en deuxième division anglaise. Ce qui serait vu comme un immense échec pour le projet de Chelsea, récemment racheté par le milliardaire Todd Boehly. Les échéances à venir sont délicates pour Chelsea.

Un calendrier effrayant et Chelsea est menacé par une descente

Lors de la prochaine journée, Chelsea se déplace chez le leader Arsenal. Les Blues iront ensuite à Bournemouth qui lutte pour son maintien et qui a remporté quatre de ses six derniers matchs. Chelsea accueillera enfin Nottingham Forest à Stamford Bridge le 13 mai pour un match décisif entre les deux formations, avant de défier successivement Manchester City, Manchester United et Newcastle lors de la dernière journée. Un calendrier qui s'annonce effrayant pour Chelsea qui va tout de même affronter les quatre équipes les mieux classées en Premier League ainsi que deux autres qui luttent pour leur maintien. Aucun match ne sera facile pour les Blues qui vont devoir aborder chaque rencontre comme une finale pour espérer ne pas sombrer en deuxième division. Franck Lampard va devoir trouver une solution pour sauver son club de cœur.