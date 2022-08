Ang : Casemiro retient Cristiano Ronaldo par le maillot

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Recrue phare de Manchester United, Casemiro pourrait seulement croiser son ancien coéquipier du Real Madrid Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais souhaite quitter les Red Devils. Mais le Brésilien espère le convaincre de rester.

Nouveau venu à Manchester United et en Premier League, Casemiro pourra s’appuyer sur de vieilles connaissances pour s’adapter. Le milieu défensif compte sur le soutien de ses anciens coéquipiers du Real Madrid Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo, à supposer que l’attaquant portugais ne parte pas. On sait que le quintuple Ballon d’Or a émis le souhait de quitter les Red Devils cet été. Un possible départ auquel Casemiro va tenter de s’opposer.

Casemiro tente de convaincre Ronaldo

« On parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire, a commenté la recrue de Manchester United auprès d’ESPN Brasil. Il sait que je le respecte beaucoup. J'espère qu'il restera avec nous parce que c'est un grand joueur. Il vous apporte beaucoup de buts, c'est un gagnant et un leader. Il est tellement important pour nous. On est devenus proches aussi grâce à la langue. Depuis mon premier jour ici, il m'aide pour tout. Il m'aide beaucoup. J'espère vraiment qu'il restera avec nous. » Le problème, c’est que Cristiano Ronaldo veut jouer la Ligue des Champions, compétition que le club mancunien ne disputera pas cette saison.

De son côté, Casemiro n’est pas tant affecté par cette non-qualification. « La Ligue des Champions ? Eh bien, j'en ai gagné cinq, non ? Mais ce n'est pas parce que j'en ai gagné cinq que je ne veux pas gagner avec Manchester United, a répondu l’international brésilien. La Ligue des Champions est la compétition la plus importante et tout le monde veut la remporter. (…) Bien sûr que je serai triste et agacé si on ne gagne pas la Premier League ou si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Mais on sait que cela n'arrive qu'avec beaucoup de travail et d'implication. » Rappelons que CR7 compte également cinq titres en C1.