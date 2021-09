Ang : Ça va trinquer au retour de l’alcool dans les stades

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

A la demande de la député Tracey Crouch, la consommation d’alcool au stade pendant les matchs pourrait être de nouveau autorisée en Angleterre. Il s’agirait d’une mesure forte, l’interdiction étant appliquée depuis 36 ans.

Pendant que le football français doit prendre des décisions importantes pour contenir les supporters, l’Angleterre envisage un peu plus de tolérance pour son public. En effet, la député Tracey Crouch propose de revenir sur l’interdiction de consommer de l’alcool au stade pendant les matchs de football. Une mesure prise en 1985, soit il y a 36 ans maintenant, en pleine période de hooliganisme outre-Manche. Depuis, malgré les incidents de la récente finale de l’Euro à Wembley, la situation s’est améliorée.

Eviter la pinte entière à la mi-temps

Et de toute façon, la membre du Parlement estime que cette interdiction est contre-productive. « Notre vision entre l'alcool et le football est dépassée, a constaté Tracey Crouch dans un entretien accordé au Times. Cela n'aide pas quand on voit les scènes aperçues à Wembley. C'est pourquoi j'aimerais faire un essai avant. Nous incitons les gens à boire rapidement à la mi-temps. Et c'est l'aspect malsain de la relation du fan de football avec l'alcool. Ils boivent beaucoup en peu de temps. Donc ma recommandation, c'est de tester cette mesure pour ne pas avoir à boire une pinte à la mi-temps. »

L’idée serait de lever provisoirement l’interdiction en Premier League et en Championship, avant d’éventuellement l’élargir à tout le pays, sachant que la mesure de 1985 concerne les cinq premières divisions de football. « Prenez un club comme Dulwich Hamlet (6e division, ndlr), la majorité de ses revenus sont engendrés par les rafraîchissements. S'ils sont promus, ils ne pourront plus compter sur ce type de recette pendant les matchs, a-t-elle expliqué. Ils nous ont donc dit ouvertement qu'ils ne pouvaient pas se permettre une promotion à cause des règles régissant l'alcool. » A noter que d’autres sports comme le rugby ne subissent pas cette interdiction en Angleterre.