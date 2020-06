Ang : Arsenal prolonge 4 joueurs dont David Luiz

Arsenal a officialisé ce mercredi la prolongation de quatre joueurs, David Luiz, Pablo Mari, Cedric Soares et Dani Ceballos.

Pas vraiment à la fête en Premier League, Arsenal prépare l'avenir et les Gunners semblent vouloir s'appuyer sur leur effectif actuel pour essayer de rectifier le tir la saison prochaine. Ce mercredi, le club londonien a annoncé simultanément la prolongation de contrat pour quatre joueurs de l’effectif de Mikel Arteta, à savoir David Luiz, Pablo Mari, Cedric Soares et Ceballoas. L’ancien défenseur du PSG a signé pour une saison supplémentaire à Arsenal, tandis que Pablo Mari et Cedric Soares ont paraphé un contrat « à long terme ». Enfin, Dani Ceballos, prêté jusqu’à la fin du mois de juin par le Real Madrid, pourra finir la saison sous le maillot des Gunners après cette prolongation de deux mois.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46



More info on the new deals 👇