Ang : Anthony Martial bientôt meilleur attaquant du monde ?

Dans : Premier League.

Anthony Martial et Manchester United sont de retour vers le haut en Premier League. Et cela ne doit rien au hasard.

Depuis qu’il a rejoint Manchester United en provenance de Monaco en 2015, Anthony Martial vit des hauts et des bas sous le maillot des Red Devils. Et pour être honnête, en cinq ans, il y a eu plus de bas que de hauts pour l’attaquant de 24 ans. Mais cette saison, l’ancien lyonnais a clairement trouvé la bonne carburation, les performances d’Anthony Martial contribuant largement au retour vers les sommets de la Premier League pour une formation de Manchester United en course pour un ticket en Ligue des champions. Interrogé sur les prestations de son coéquipiers français, Nemanja Matic estime qu’Anthony Martial est récompensé pour son investissement dans le travail.

Le milieu de terrain de Manchester United dresse un portrait flatteur de l’attaquant. « C'est le fruit d'un travail difficile. Anthony Martial, depuis un an, un an et demi, je l'ai vu beaucoup travailler, essayer de s'améliorer dans tous les secteurs du jeu. Évidemment, ensuite sur le terrain, cela vous donne un plus et vous le méritez. Anthony se débrouille très bien. Lors de chaque entraînement, il se bat pour chaque ballon, il essaie d'aider ses coéquipiers. Même quand nous n'avons pas le ballon, il essaie de défendre. Il s'en sort très bien. Je pense que s'il continue comme ça, il sera l'un des meilleurs attaquants du monde. Il est encore jeune, je dois dire qu'il a encore des choses à améliorer et le temps joue en sa faveur, il doit continuer à travailler comme ça », explique Nemanja Matic. Il est vrai qu’Anthony Martial n’a que 24 ans et tout lui semble encore permis s’il confirme ce retour au sommet.