Amorim bientôt viré, Manchester United contacte Zidane

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

La défaite de Manchester United contre la modeste équipe de Grimsby Town en Carabao Cup pourrait être fatale à Ruben Amorim.

Entraîneur de Manchester United depuis novembre dernier, Ruben Amorim vit peut-être ses derniers instants chez les Red Devils. Maintenu à son poste par Ineos cet été malgré une saison 2024-2025 très compliquée, le technicien portugais a peut-être touché le fond ce mercredi. Manchester United s’est incliné en Carabao Cup face à Grimsby Town, équipe de quatrième division anglaise, un échec dont Ruben Amorim pourrait ne jamais se relever. A en croire les informations de la presse britannique et du site Fichajes, un départ de Ruben Amorim est en discussions en interne.

CdL Ang : Man United sorti par une D4, Amorim en danger https://t.co/qz5rjzJXJG — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2025

Le départ de l’ancien coach du Sporting Portugal est « quasiment acquis » selon le média spécialisé, qui ajoute que le conseil d’administration de Manchester United souhaite néanmoins prendre le temps de lui trouver un successeur fiable avant de prendre une décision définitive. Il est également précisé que tout autre résultat qu’une victoire contre Burnley ce week-end juste avant la trêve internationale sera synonyme de renvoi immédiat pour Ruben Amorim, sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2027.

Pour remplacer le technicien portugais, les noms de Zinedine Zidane et de Julen Lopetegui, actuellement libres, sont cités par le média espagnol. Reste maintenant à voir si celui qui était considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde au Sporting Portugal parviendra à renverser la situation en sa faveur, ou si son avenir loin de Manchester United est déjà acté. La défaite contre Grimsby Town risque en tout cas de le suivre un moment.