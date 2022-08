Adrien Rabiot arrive pour sauver Manchester United

Après une humiliante défaite en Premier League, les dirigeants de Manchester United souhaitent donner des renforts à Erik ten Hag. Et le premier devrait être Adrien Rabiot, une des priorités de l'entraîneur néerlandais.

Les supporters mancuniens se réveillent ce dimanche avec une gigantesque gueule de bois puisqu’une semaine après une humiliante défaite à Old Trafford contre Brighton, les Red Devils ont été écrasés (4-0) par Brentford. Dernier de Premier League, après deux déroutes contre des formations qui ne joueront pas une place européenne, Manchester United va devoir vite se relever puisque le prochain adversaire de la formation de Ten Hag sera Liverpool. Tandis que la pression monte autour du technicien arrivé cet été et qui est désormais l’un des favoris chez les bookmakers pour être viré le plus rapidement, la nécessité de se renforcer saute aux yeux. Et c’est dans ce cadre que le board du club anglais veut vite obtenir la signature d’Adrien Rabiot, le milieu de terrain français de la Juventus. Ce dimanche, Fabrizio Romano affirme que l’opération pourrait rapidement se boucler.

Manchester United want to push for Adrien Rabiot as new round of talks will take place soon with his mother and agent Veronique. All parties involved are now really confident to get the deal done. 🚨🇫🇷 #MUFC



Juventus are waiting as €17/18m deal has been already agreed. pic.twitter.com/ZlaCsvSu3u