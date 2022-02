Adidas lâche Kurt Zouma, un sponsor quitte West Ham

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Les choses s'enchaînent ce mercredi, et rien ne va plus pour Kurt Zouma et West Ham. Coupable d'avoir frappé son chat, le joueur français perd son équipementier, tandis que le club anglais voit lui un sponsor lui tourner le dos.

24 heures après que le Sun ait mis en ligne une vidéo où l’on voit Kurt Zouma donner des coups à son chat, ce qui visiblement faisait la joie de ses proches, l’ambiance doit être plus morose au sein de son entourage. En effet, les services d’aide aux animaux sont venus récupérer les deux chats afin de les mettre en sécurité, tandis qu’une enquête devrait être déclenchée par les autorités. Dans un premier temps, le défenseur international de 27 ans a pris une amende de 300.000 euros de la part de West Ham, avant d’apprendre qu’Adidas, qui était son équipementier personnel, rompait son contrat après la diffusion de ces images pour le moins choquantes. « Adidas a confirmé que Kurt Zouma n'était plus un athlète sous contrat après la diffusion d'une vidéo de lui frappant, laissant tomber et donnant des coups de pied à son animal de compagnie », annonce Sky Sports.

Adidas ne veut plus de Kurt Zouma

De son côté, la marque Vitality a décidé de suspendre son partenariat avec West Ham suite à ce scandale, et à la réponse donnée par le club anglais à cette vidéo. « Nous sommes très affligés par la vidéo que nous avons vue de Kurt Zouma. Chez Vitality, nous condamnons la cruauté envers les animaux et la violence de toute nature. Nous sommes extrêmement déçus de la manière dont West Ham a réagi face à cet incident », a indiqué la société anglaise spécialisée dans les assurances. Et cela n'est probablement pas terminé pour le défenseur français, puisque même dans notre pays certaines voix s'élèvent afin que la FFF prenne position et éloigne Kurt Zouma de l'équipe de France. Le joueur formé à l'AS Saint-Etienne risque bien de payer fort cher son coup de folie.