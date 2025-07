Accord total pour Viktor Gyokeres à Arsenal

C’est l’attaquant le plus courtisé sur le mercato estival cette saison. Viktor Gyökeres a trouvé son point de chute. L’international suédois va quitter le Sporting pour s’engager du côté d’Arsenal. Les négociations sont désormais très avancées.

Plus de 54 buts en 52 matchs toutes compétitions confondues. Lors de l’exercice 2024/2025, Viktor Gyökeres a défié toutes les statistiques au sein du championnat portugais. L’attaquant du Sporting a réalisé une saison d’exception. L’international suédois (26 sélections, 15 buts) s’est également illustré en Ligue des champions avec six réalisations en huit matchs de C1. Depuis l’hiver les rumeurs vont bon train concernant l’attaquant de 27 ans. Le natif de Stockholm a été annoncé dans presque tous les clubs en Europe. Ce dimanche, sa destination semble être trouvée et le feuilleton va bientôt prendre fin. Fabrizio Romano confirme que Viktor Gyökeres se dirige vers Arsenal.

🚨❤️🤍 More on Viktor Gyökeres big news.



Gyökeres has reached TOTAL agreement with Arsenal on contract terms and informed Sporting about his desire to join #AFC.



No intention to discuss other options, only to proceed with Arsenal as soon as possible.



Deal well underway. 💣🇸🇪 pic.twitter.com/8nWMZ0oIrj