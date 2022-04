Abramovitch, une nouvelle sanction à 7 milliards de dollars ?

Au cours des dernières heures, le Royaume Uni a lancé une nouvelle vague de sanctions contre des personnalités russes et Roman Abramovitch pourrait bien être concerné.

Face à la guerre menée par la Russie en Ukraine, les pays européens multiplient les sanctions financières pour faire plier Vladimir Poutine. Depuis plusieurs semaines, des célébrités russes proches du président sont sanctionnées et ces dernières heures, le Royaume Unis a lancé une nouvelle vague de sanctions à l’encontre de nombreuses personnalités proches du Kremlin. Les autorités de Jersey, dépendance de la couronne britannique, ont annoncé mercredi le gel d’actifs estimés à plus de 7 milliards de dollars soupçonnés d’être lié à Roman Abramovitch, le propriétaire de Chelsea, ciblé par de très nombreuses sanctions des pays européens depuis le début de la guerre en Ukraine en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine.

