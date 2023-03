63 000 euros la place à l’Emirates, Arsenal les rend fous !

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Bien parti pour remporter le titre en Premier League, qui lui échappe depuis 19 ans, Arsenal crée un engouement énorme chez ses supporters. Résultat, les places pour le match contre Wolverhampton, lors de la dernière journée, se revendent à des prix exorbitants et inaccessibles pour beaucoup de fans.

Arsenal va-t-il enfin mettre un terme à sa disette en Premier League ? C’est bien parti. A 10 matchs de la fin, les Gunners occupent toujours la tête du championnat avec huit points d’avance et une rencontre en plus par rapport à Manchester City. Rappelons que le club londonien n’a plus remporté ce titre depuis 2004, soit depuis 19 ans. Autant dire que la perspective d’effacer cette statistique emballe les supporters.

Les revendeurs aux anges

La belle saison des Gunners provoque un engouement énorme chez les fans qui rêvent de voir les coéquipiers de William Saliba soulever le trophée le 28 mai prochain. A cette date, Arsenal recevra Wolverhampton lors de la dernière journée de championnat. Sans surprise, les places sont très convoitées. Le club anglais en a mis quelques-unes en vente et de nombreux chanceux en profitent pour effectuer de bonnes affaires.

Arsenal tickets for final day clash against Wolves going for as much as £53,000 online https://t.co/tvw00JVOwf — MailOnline Sport (@MailSport) March 30, 2023

En effet, ces billets sont déjà disponibles sur des sites de revente à des prix exorbitants ! Il faut pour le moment débourser entre 28 000 et 60 000 euros pour assister à cette rencontre ! De quoi provoquer la colère des supporters qui soupçonnent des personnes mal intentionnées d’utiliser des bots (logiciels) pour acheter les places lors de leur mise en vente par le club. Les réclamations ont d’ailleurs alerté Arsenal qui a récemment répondu à ses fidèles dans un communiqué.

« Nous reconnaissons que la demande de billets atteint des niveaux sans précédent et nous nous efforçons de lutter contre les activités des bots et des rabatteurs. Cela a entraîné le blocage de 100 000 bots suspects du site de billetterie ces dernières semaines. Un nombre important d'abonnements et de comptes d'adhésion ont également été interdits pour activités de rabattage suspectes », a écrit Arsenal, qui devra aussi s’assurer de conserver son fauteuil de leader.