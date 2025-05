60ME pour son futur gardien, Manchester City va craquer

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Un départ d’Ederson est de plus en plus probable lors du mercato estival, raison pour laquelle Manchester City souhaite recruter un nouveau gardien. La cible prioritaire a déjà été définie, il s’agit de Diogo Costa.

Après avoir lâché près de 200 millions d’euros au mercato hivernal pour faire venir Khusanov, Marmoush ou encore Nico Gonzalez, Manchester City souhaite profiter de la période estivale des transferts pour continuer de renforcer son effectif. Cette fois, la priorité sera de recruter un nouveau gardien puisque le départ d’Ederson, en fin de contrat en juin 2026, est de plus en plus probable. Le gardien de Manchester City est courtisé en Arabie Saoudite et pourrait dire adieu à un club dans lequel il a remporté la Premier League et la Ligue des Champions.

Diogo Costa. Hero of the night for Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/ZaFjAglrlE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

Pour le remplacer, le nom de Lucas Chevalier avait été évoqué mais selon Todo Fichajes, c’est finalement sur Diogo Costa que Pep Guardiola a jeté son dévolu. A en croire le média espagnol, le capitaine du FC Porto et gardien titulaire de la sélection portugaise est la priorité absolue du club citizen pour la saison prochaine. Les discussions sont d’ailleurs en cours entre Porto et Manchester City mais à ce jour, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé. Et pour cause, le club britannique propose 40 millions d’euros pour Diogo Costa tandis qu’André Villas-Boas, président du FC Porto, exige le paiement de la clause libératoire du gardien de 25 ans, soit 60 millions d’euros.

Diogo Costa priorité de Manchester City

Pour l’heure, Manchester City tente toujours de négocier à la baisse ce montant, mais Porto se montre inflexible et les dirigeants anglais pourraient finir par céder. Un tel renfort ferait en tout cas le bonheur de Pep Guardiola, tant Diogo Costa coche toutes les cases pour venir renforcer l’effectif de Manchester City, avec un statut de titulaire en sélection nationale, un immense potentiel et un jeu au pied qui peut coller avec les exigences du coach catalan. Il ne reste plus qu’à s’entendre sur le plan financier, et Manchester City tiendra sans doute son gardien pour les années à venir.