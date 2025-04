40ME pour Rashford, Aston Villa en plein doute

Marcus Rashford a réussi à se relancer grâce à son prêt à Aston Villa cet hiver, mais le club entraîné par Unai Emery ne sait pas encore s'il va lever son option d’achat à 40ME pour recruter le buteur anglais.

En grosse difficulté à Manchester United en première partie de saison, Marcus Rashford a quitté son club formateur au mois de janvier. Plusieurs cadors européens étaient sur les rangs pour s’offrir l’attaquant anglais de 27 ans, dont le Borussia Dortmund, Barcelone ou encore l’AC Milan tandis que l’OM s’était renseigné. C’est finalement Aston Villa qui a raflé la mise avec un prêt bouclé dans les dernières heures du mercato hivernal le 2 février. Le pari était risqué, avec une prise en charge importante du salaire par les Villans, mais il est plutôt gagnant puisque Marcus Rashford réalise une belle seconde partie de saison. Suffisant pour convaincre les dirigeants du club de Birmingham de lever l’option d’achat à 40 millions d’euros en fin de saison ? Pas encore.

Aston Villa have not yet decided whether to take up their £40m option to turn Marcus Rashford's loan from Manchester United into a permanent deal ✍️ pic.twitter.com/hxAJuTZx8I