Guardiola pleure, il n'a plus aucune solution

Par Quentin Mallet

Défaits devant leur propre public face au Real Madrid, les joueurs de Manchester City n’y arrivent décidément plus cette saison. Pep Guardiola avouera d’ailleurs après la rencontre qu’il ne parvient pas à trouver de solution.

Manchester City traverse la crise la plus délicate de son histoire récente. Habitués à toucher les sommets continuellement depuis l’arrivée de Pep Guardiola en 2016, les Skyblues sont à la traine cette saison. Ces derniers sont classés 5ᵉˢ en Premier League, à 15 points de Liverpool, et ont terminé à une triste 22ᵉ position lors de la phase de championnat de Ligue des champions. Tombés face au Real Madrid en play-offs de la reine mère des compétitions européennes, les Cityzens ont encore une fois failli dans les derniers instants d’une partie qu’ils ont pourtant tenue pendant près d’une heure. Pour Pep Guardiola, cette défaite (2-3) symbolise parfaitement les maux du club. Pire, il avoue ne pas avoir de solution pour remédier à cela.

« Je ne suis pas en mesure de gérer cette situation »

LdC : Le Real renverse City dans un match fou ! https://t.co/BeueRH5Jad — Foot01.com (@Foot01_com) February 11, 2025

« Cela m'est arrivé plusieurs fois parce que je ne trouve pas la solution. C'était l'année où Madrid était à son meilleur niveau, nous avions obtenu un bon résultat et nous l'avons laissé filer. Au retour, on va essayer, bien sûr, mais c'est dur émotionnellement. Le Real a très bien joué, a eu des occasions et a mieux réussi à enchaîner les occasions que lors des autres matchs. Nous ne savions pas comment gérer cela. Nous aurions pu gagner, mais nous n'avons pas pu tenir le résultat. Je suis ici depuis de nombreuses années et nous sommes une équipe extraordinaire, mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de gérer cette situation. La défaite est la faute de tout le monde, pas seulement celle des joueurs. Je n'en blâme pas qu'un seul, c'est ridicule. C'est la vérité. Ils veulent, ils courent, ils essaient, mais nous sommes instables », a expliqué Pep Guardiola en conférence de presse d’après-match.

L’entraineur de Manchester City est désabusé face aux erreurs de son équipe. Pour la suite de la compétition, rien n’est encore joué. Malgré la défaite, les Skyblues accusent d’un simple retard d’un but. Le Real Madrid a déjà montré des faiblesses cette saison à domicile face aux gros (Barça deux fois, AC Milan).