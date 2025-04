Ancelotti au Brésil, Madrid déchire son billet d'avion

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Sauf revirement de situation total, Carlo Ancelotti devrait quitter son poste d'entraineur du Real Madrid en fin de saison. Désireux de partir au Brésil, l'Italien a toutefois dû faire face aux réticences de Florentino Pérez, lequel a fait capoter les négociations.

Comme son maillot traditionnel, la saison du Real Madrid sera définitivement blanche à l'issue de la saison. Du moins, dans le cœur des observateurs qui ne considèrent pas une Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta comme un trophée majeur. Sauf échec massif du FC Barcelone qui possède 4 points d'avance en tête du classement à 5 journées de la fin du championnat, les Merengue ne seront pas champions de Liga, tout comme ils ont manqué le coche en finale de Copa del Rey et en Ligue des champions. Une saison ratée qui va valoir la place de Carlo Ancelotti sur le banc. Annoncées depuis un certain temps au Brésil, les négociations ont accéléré ces derniers jours, à la même vitesse que celles évoquant l'identité de son remplaçant au Real Madrid. Toutefois, ces négociations ont pris un coup d'arrêt à cause de… Florentino Pérez.

Ancelotti et le Brésil, une histoire impossible ?

Avec les rumeurs récentes, tout portrait à croire que Carlo Ancelotti allait devenir très prochainement le nouveau sélectionneur du Brésil. La Seleçao rêve d'un retour sur le devant de la scène et cela doit passer par des grands moyens. Sauf que Florentino Pérez a gâché les négociations, indique Globo. Le média brésilien indique que l'entraineur italien a demandé des indemnités de départ au président du Real Madrid s'il était amené à quitter son poste avant la fin de son contrat (juin 2026, ndlr). Sauf qu'après avoir pris connaissance de l'accord verbal qui existait entre Ancelotti et la CBF, Pérez a tout bonnement refusé de payer ces indemnités. Une réponse suffisante pour mettre un terme aux négociations.

Désormais, la fédération brésilienne a pris la décision de changer totalement de cible et de partir sur un tout autre entraineur : Jorge Jesus. L'actuel technicien d'Al-Hilal sera en fin de contrat en juin prochain. Un état de fait qui permettrait au Brésil de récupérer un entraineur lusophone gratuitement.