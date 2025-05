Wirtz affôle déjà le mercato d'été

Alors que Manchester City semble avoir abandonné le dossier, Liverpool s’immisce quant à lui sur le cas Florian Wirtz. Une belle bagarre est en passe de débuter avec le Bayern Munich.

Mais où finira Florian Wirtz ? Ce qui semble désormais être le feuilleton du début de l’été ne fait que débuter. Le Bayern Munich est intéressé par le joueur depuis de nombreuses années. Mais d’autres clubs de Premier League viennent interagir dans les débats. Tout d’abord Manchester City s’est renseigné avant de se rétracter jugeant le coût trop élevé. Mais désormais, c'est Liverpool qui part à la chasse aux renseignements. Le média britannique The Mail explique, que contrairement aux infos données par les médias allemands, le patron de Fenway Sports Group (propriétaire de Liverpool) ne s’est pas déplacé aux États-Unis pour obtenir le feu vert d’une potentielle offre. Cependant, les Reds restent sur le qui-vive.

🚨 Liverpool make contact with Florian Wirtz camp to express interest in signing playmaker if he leaves Bayer Leverkusen & is keen on moving to England. #LFC admiration long-standing but unclear whether 22yo plans to exit #Bayer04 or Germany @TheAthleticFC https://t.co/bi9i4bxa3g