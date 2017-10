Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Ancien joueur emblématique du Bayern Munich, Willy Sagnol avait été nommé adjoint de l’entraîneur Carlo Ancelotti en juin dernier.

Du coup, les comparaisons avec Zinédine Zidane sont vite apparues. Il faut dire que le champion du monde 1998 avait lui aussi débuté en tant que numéro 2 derrière l’Italien, avant de briller en tant que coach principal du Real Madrid. On pouvait donc imaginer un destin similaire pour Sagnol, qui a récupéré les commandes du champion d’Allemagne après l’éviction d’Ancelotti la semaine dernière.

Seulement voilà, l’intérim de l’ancien latéral droit n’aura duré qu’une semaine. Juste le temps de se faire accrocher sur la pelouse du Hertha Berlin (2-2), et de voir Jupp Heynckes lui voler la vedette. Et pour ne rien arranger, l’Allemand a débarqué avec ses deux fidèles adjoints Peter Hermann et Hermann Gerland. Autant dire que Sagnol aura du mal à se faire une place dans ce nouveau staff. A moins que le Bayern lui trouve un nouveau poste, ça sent la fin pour le natif de Saint-Etienne...