Ribéry est-il cramé ? Le Bayern se pose ouvertement la question

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Actuellement indisponible en raison d’une blessure au genou gauche, Franck Ribéry joue gros cette saison au Bayern Munich.

L’ailier de 34 ans l’a déjà dit et répété, il souhaite terminer sa carrière au club bavarois. Cela passera par une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain. Et par des performances suffisantes pour séduire le nouvel entraîneur Jupp Heynckes ainsi que la direction. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que le président Karl-Heinz Rummenigge soit convaincu. Au contraire, le dirigeant ouvre clairement la porte à un départ du Français.

« C’est un joueur extrêmement méritant qui apprécie beaucoup le club et les supporters. Mais le football est un sport de compétition et on doit se poser les bonnes questions, a prévenu le patron du Bayern dans un entretien accordé à Sky Sports Allemagne. La question c’est : est-ce que Franck Ribéry représente le futur du club ou avons-nous besoin d’un nouveau joueur ? Nous ne déciderons pas aujourd’hui en novembre de son avenir. Et d’ailleurs, il est blessé en ce moment, ce ne serait pas humain d’engager des discussions sur le sujet en ce moment. » Ça sent la fin pour l’ancien Marseillais, présent au Bayern depuis 10 ans.