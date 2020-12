Polémique : Une amende XXL infligée à Marcus Thuram !

Dans : Bundesliga.

Marcus Thuram est au cœur de la polémique depuis son crachat au visage d’un adversaire lors du match entre Mönchengladbach et Hoffenheim.

Dans le contexte sanitaire actuel, le vilain geste de l’attaquant de l’Equipe de France en a indigné plus d’un. En toute logique, l’ex-attaquant de Guingamp a écopé d’une lourde sanction financière de la part de son club du Borussia Mönchengladbach. En attendant de savoir combien de matchs de suspension lui infligera la Bundesliga, c’est l’équivalent d’un mois de salaire sur lequel Marcus Thuram va faire une croix, comme indiqué par le directeur sportif du club allemand, Max Eberl.

« Nous connaissons Marcus et son environnement depuis bientôt deux ans, ce qu’il s’est passé hier ne lui correspond pas du tout. Le club lui a infligé une amende correspondant à un mois de son salaire, qui sera reversée à une cause à vocation sociale. Il a accepté la sanction et a, de sa propre initiative, proposé de s’engager socialement. Au nom du Borussia, je souhaite présenter mes excuses pour cet incident. Marcus a commis une grosse faute, pour laquelle il sera sanctionné. Il reste l’homme que nous connaissons et nous ne l’abandonnerons pas » a indiqué le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, bien conscient que le club était dans l’obligation de frapper un grand coup afin de sanctionner ce geste. Il sera désormais très intéressant de savoir la durée de l’indisponibilité à venir pour Marcus Thuram, les instances n’étant pas du genre à transiger avec ce genre de geste en Allemagne. De toute évidence et sauf improbable surprise, l’année 2020 de l’attaquant de l’Equipe de France est d’ores et déjà terminée sportivement.