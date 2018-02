Officiel : La doublure de Neuer prolonge au Bayern

Ce dimanche, le Bayern Munich a officialisé la prolongation du contrat de Sven Ulreich (29 ans). Arrivé à Munich en 2015 après huit saisons à Stuttgart, le gardien allemand est une doublure efficace à Manuel Neuer, le titulaire du poste, victime d’une facture à un pied en septembre dernier. « Sven Ulreich a un rôle énorme au Bayern Munich » a annoncé le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic, visiblement emballé par les performances du n°2 bavarois.

Sven Ulreich extends until 2021.



All the details ➡️https://t.co/3bzmmXEmM9 #Ulreich2021 pic.twitter.com/7RfAmiSkJG